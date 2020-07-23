Палата представителей проголосовала за удаление статуй конфедератов из Капитолия

23.07.2020, 14:25, Новости дня

Палата представителей одобрила законопроект об удалении из здания Капитолия всех памятников людям, служившим Конфедеративным Штатам Америки во время Гражданской войны.

Законопроект был одобрен 305 голосами «за» при 113 «против». Инициативу поддержали все демократы и 72 республиканца, а также один независимый конгрессмен, Джастин Амаш из Мичигана.

Лидер демократического большинства Стени Хойер, внесший законопроект, заявил на пресс-конференции, что удаление статуй станет проявлением «принципиальности и убежденности».

«Защитникам и идеологам мятежа, рабства, сегрегации и превосходства белой расы нет места в этом храме свободы», – заявил он.

Конгрессвумен-демократ Карен Басс, председатель Объединения (кокуса) чернокожих законодателей Конгресса, заявила, что удаление статуй будет данью памяти покойному конгрессмену Джону Льюису, наравне с одобрением законопроекта об избирательных правах.

«То, за что он боролся каждый день, – это прямая противоположность этим символам, – сказала она. – Я как чернокожий законодатель считаю, что присутствие этих статуй означает принятие идеи белого превосходства и расизма».

Законопроект требует от штатов удалить и заменить статуи, установленные в честь членов Конфедерации из Национального скульптурного зала в Капитолии.

Он запрещает включать в коллекцию зала памятники «людям, которые служили в качестве офицеров или добровольцев Конфедеративным Штатам Америки, вооруженным силам или правительству штата, когда этот штат восставал против Соединенных Штатов».

Каждый штат направил в Национальный скульптурный зал статуи двух исторических личностей. Законопроект особо отмечает необходимость удаления статуй Джона Кэлхуна, Чарльза Эйкока и Джона Кларка. В документе говорится, что они играли важную роль в защите рабства и сегрегации.

Законопроект призывает к удалению бюста бывшего председателя Верховного суда США Роджера Тейни, который стал автором печально известного решения по делу Дреда Скотта в 1857 году, согласно которому рабы не являлись гражданами и не имели права обращаться в суд.

Бюст Тейни, который находится в старой палате Верховного суда в Капитолии, предлагается заменить бюстом Тэргуда Маршалла – первого афроамериканского судьи Верховного суда.

Законопроект будет направлен в подконтрольный республиканцам Сенат, где некоторые республиканцы выражали сомнения в необходимости удаления статуй.

«Мне кажется, что это уже чересчур – вся эта чепуха, что нам нужно отретушировать Капитолий и вычеркнуть все фигуры прошлых лет, которые как-то связаны с рабством», – заявлял в июне лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.