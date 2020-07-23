Внешняя политика Кремля и «русофобия» Запада

23.07.2020, 14:25, Новости дня

По сообщениям СМИ, в Великобритании изучают вопрос о принятии нового закона, требующего официальной регистрации агентов внешнего влияния.

Такова была реакция премьер-министра Бориса Джонсона на доклад членов парламента, обвинивших правительство в серьезной недооценке «российской угрозы» в связи с попытками Кремля вмешаться в выборы и референдумы.

В упомянутом документе действия Москвы названы нигилистическими. В частности, как представляется парламентариям, «Россия воспринимает внешнюю политику как игру с нулевой суммой: любые действия, которые наносят ущерб Западу, на фундаментальном уровне воспринимаются ею с положительной стороны».

Доклад представлен на рассмотрение с существенным опозданием. В нем речь идет речь о стремлении Москвы оказать влияние на кампанию перед референдумом о независимости Шотландии от Великобритании в 2014 году и в голосование по «Брекситу». При этом степень эффективности таких действий не оценивается.

В документе также отмечается, что ситуация в Британии заметно контрастирует с реакцией США на утверждения о российском вмешательстве в ход президентских выборов в 2016 году, когда американское разведсообщество продемонстрировало гораздо более высокую оперативность.

Кроме всего прочего в докладе подвергается сомнению возможность улучшения отношений между странами при нынешнем российском руководстве.

В Кремле традиционно отрицают вмешательства России во внутренние дела других стран. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обвинения британских парламентариев голословны, представитель российского МИДа Мария Захарова сочла доклад проявлением русофобии.

Социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко полагает, что суть всей внешней политики Москвы – «производить неприятности другим». По его мнению, это особенно хорошо видно на примере Грузии, Украины, Сирии и ряде других стран.

«Милое дело также – досадить государствам покрупнее, вроде Америки и Германии, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Ну а Британия является одним из самых традиционных адресатов кремлевских пакостей. И все потому, что ничего другого Россия в настоящий момент производить не может, не считая нефти и газа, которые сегодня становятся все меньше и меньше востребованными в мире».

В случае с вмешательством во внутренние дела Великобритании это еще своего рода средство для того, чтобы каким-то образом конвертировать внутренние проблемы во вне, утверждает Игорь Яковенко: «Задача Кремля состоит в том, чтобы и свое население отвлечь от внутренних проблем, рассказывая о том, как все плохо за рубежом, и в какой-то степени попытаться отвоевать место в повестке дня. Для путинской России и ее руководства стала огромной травмой то, что на страну почти перестали обращать внимание».

После распада СССР Россия уменьшилась почти в два раза по населению и территории и еще больше – в плане своего экономического потенциала, подчеркивает журналист: «У путинизма нет никакой идеологии. Он способен только на то, чтобы вставлять шпильки другим и мешать им жить. В общем это попытка сохранить иллюзию мирового противостояния. Потому что никакого биполярного мира сейчас нет в помине, и Россия де-факто не может противостоять Западу».

Вся кремлевская внешняя политика – огромная чудовищная ошибка, убежден Игорь Яковенко. Ничего кроме вреда подлинным интересам страны, это не несет, резюмировал он.

В свою очередь, профессор Московского экономического института Игорь Чубайс считает, что основная цель всей внешней и внутренней политики Кремля – сохранение у власти политической системы и ее лидера. На его взгляд, эта доктрина реализуется повсюду вне зависимости от региона любыми способами.

«В том числе через ложь, обман, убийства и отравления, финансовую помощь и подкуп политиков, – уточнил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Набор инструментов для обслуживания интересов системы и ее лидера довольно большой, хоть и не прилично выглядящий».

В ответ на свои злокозни Москва получает одни неприятности, констатирует профессор: «Это международная изоляция, санкции, закрытие доступа к новейшим технологиям и рынкам ведущих держав мира… Список можно продолжать и продолжать. А расплачиваются за все простые россияне, но не президент и федеральный центр».

Российская политическая система находится в тупике, уверен Игорь Чубайс. Вместе с тем он крайне сомневается в том, что Кремль готов в обозримой перспективе пойти на какие-либо серьезные реформы или изменения своего курса.