 

Коронавирус в России: за сутки выявлено 5 848 инфицированных

23.07.2020, 14:23, Разное

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 5 848 человек, из них у 27% не было клинических проявлений. За 24 часа скончались 147 человек, выздоровели – 8 277.

В Москве выявили 608 инфицированных, в области – 145. В Санкт-Петербурге заболели 184 человека.

За время эпидемии коронавирусом в России заразились 795 038 граждан, из них 580 330 выздоровели, остальные проходят лечение. Зафиксировано 12 892 летальных исхода.

В Московской области антителами к коронавирусу обладает почти четверть населения, заявили в Минздраве. Ранее мэр столицы Сергей Собянин говорил, что в Москве 60% жителей имеют иммунитет к инфекции.

Глава Владимирской области Владимир Сипягин заявил о повторном заражении местного медика коронавирусом. В администрации поправили главу региона: оказалось, что врач переболел пневмонией с отрицательным первым тестом на COVID-19, а второй оказался положительным.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 15 миллионов. На первом месте по динамике распространения эпидемии по-прежнему находятся США – там выявлено около четырех миллионов инфицированных.





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