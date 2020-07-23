Екатерина Климова о новом романе: Я не замужем, но это не значит, что одинока
23.07.2020, 14:23, Разное
Год назад актриса развелась с коллегой по цеху Гелой Месхи.
По слухам, расставанию супругов предшествовал скандал. Поговаривают, что актер закрутил роман с Катрин Асси – звездой
теленовеллы “Улетный экипаж”.
Сплетни о неверности избранника Екатерина Климова опровергает до сих пор. Знаменитость утверждает, что брак
распался из-за того, что она слишком много времени уделяла работе.
Впрочем, плотный график не помешал Екатерине найти новую любовь. В свежем интервью звезда кино и сериалов
намекнула на то, что ее сердце несвободно. “Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока”, –
заявила артистка.
Климова подчеркнула, что не хочет делать сенсацию из новых отношений. Екатерина живет полной жизнью и занимается любимым делом. Говорить знаменитость предпочитает исключительно о профессии.
Отметим, что Гела Месхи был третьим мужем Екатерины Климовой. В
этих отношениях появилась младшая дочь знаменитости Изабелла. Девочка родилась
в сентябре 2015 года.
Впервые звезда экрана пошла под венец с ювелиром Ильей
Хорошиловым. Екатерина родила бизнесмену дочь Елизавету. Первенцу знаменитости
уже 18 лет.
Вторым мужем актрисы стал коллега по цеху Игорь Петренко.
Актеру она подарила сыновей Корнея и Матвея. Скоро мальчикам исполнится
14 и 12 лет.
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Екатерина Климова отметила, что с отцами своих отпрысков
поддерживает хорошие отношения. “Мы все – семья”, – подчеркнула знаменитость.
По словам актрисы, в ее окружении сложился какой-то “птичий язык”, юмор,
понятный только ей, детям и бывшим мужьям.
Климова часто видится с Петренко. Игорь и Екатерина делят все
заботы о сыновьях. Мальчики, к примеру, шалят в школе, и родителям
приходится защищать их в кабинете директора. “Просто
философия и мудрость – выдержать все эти удары и, несмотря ни на что, вместе
продержаться”, – рассудила артистка.
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