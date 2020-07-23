Екатерина Климова о новом романе: Я не замужем, но это не значит, что одинока

23.07.2020, 14:23, Разное

Год назад актриса развелась с коллегой по цеху Гелой Месхи.

По слухам, расставанию супругов предшествовал скандал. Поговаривают, что актер закрутил роман с Катрин Асси – звездой

теленовеллы “Улетный экипаж”.

Сплетни о неверности избранника Екатерина Климова опровергает до сих пор. Знаменитость утверждает, что брак

распался из-за того, что она слишком много времени уделяла работе.

Впрочем, плотный график не помешал Екатерине найти новую любовь. В свежем интервью звезда кино и сериалов

намекнула на то, что ее сердце несвободно. “Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока”, –

заявила артистка.

Климова подчеркнула, что не хочет делать сенсацию из новых отношений. Екатерина живет полной жизнью и занимается любимым делом. Говорить знаменитость предпочитает исключительно о профессии.

Отметим, что Гела Месхи был третьим мужем Екатерины Климовой. В

этих отношениях появилась младшая дочь знаменитости Изабелла. Девочка родилась

в сентябре 2015 года.

Впервые звезда экрана пошла под венец с ювелиром Ильей

Хорошиловым. Екатерина родила бизнесмену дочь Елизавету. Первенцу знаменитости

уже 18 лет.

Вторым мужем актрисы стал коллега по цеху Игорь Петренко.

Актеру она подарила сыновей Корнея и Матвея. Скоро мальчикам исполнится

14 и 12 лет.

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Публикация от Екатерина Климова (@klimovagram) 27 Июн 2020 в 5:41 PDT

Екатерина Климова отметила, что с отцами своих отпрысков

поддерживает хорошие отношения. “Мы все – семья”, – подчеркнула знаменитость.

По словам актрисы, в ее окружении сложился какой-то “птичий язык”, юмор,

понятный только ей, детям и бывшим мужьям.

Климова часто видится с Петренко. Игорь и Екатерина делят все

заботы о сыновьях. Мальчики, к примеру, шалят в школе, и родителям

приходится защищать их в кабинете директора. “Просто

философия и мудрость – выдержать все эти удары и, несмотря ни на что, вместе

продержаться”, – рассудила артистка.