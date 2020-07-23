Названы регионы России с самыми здоровыми школьниками

23.07.2020, 14:23, Разное

В Минздраве России выяснили, в каких из регионов страны больше всего школьников первой и второй групп здоровья. Эти дети либо полностью здоровы, либо имеют незначительные отклонения от нормы.

В число лидеров попали Магаданская область, Республика Тыва, Севастополь, Республика Чечня и Бурятия. Наименьшее количество здоровых учеников было зафиксировано в Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия, Ярославской и Смоленской областях.