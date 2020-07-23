 

Названы регионы России с самыми здоровыми школьниками

23.07.2020, 14:23, Разное

В Минздраве России выяснили, в каких из регионов страны больше всего школьников первой и второй групп здоровья. Эти дети либо полностью здоровы, либо имеют незначительные отклонения от нормы.

В число лидеров попали Магаданская область, Республика Тыва, Севастополь, Республика Чечня и Бурятия. Наименьшее количество здоровых учеников было зафиксировано в Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия, Ярославской и Смоленской областях.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Врач перечислил основные причины потери обоняния помимо коронавируса

19.05 / Мнение: Лошадь сдохла?

25.05 / Мнение: Ложный отход

26.05 / Эксперт назвал лучшие смартфоны бюджетного сегмента

01.06 / Война банкнот

30.06 / 4 июля произойдет большой парад планет

17.05 / Ученые: Продолжительность жизни сокращает работа

14.07 / Воробьев привел Подмосковье в режим повышенной готовности из-за ливней

16.05 / Мнение: Письмо: “Интересный мужчина с хорошей ОЗ”

09.05 / “Мурашки по коже”: Костенко ошарашила интимными кадрами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска