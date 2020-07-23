Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал о защите от вредных продуктов

23.07.2020, 14:17, Разное

Алексей Нечаев, возглавляющий партию «Новые люди» пояснил о защите людей от вредных продуктов. Интерес к теме возник после предложения Минздрава ограничить рекламу вредной еды.

В РФ 12% населения берегут здоровье и придерживаются правильного питания. Остальные граждане предпочитают не ограничивать свои потребности и вкусовые привычки. Минздрав признал проблему, так как на рынке появились вредные блюда, среди которых фастфуд, газировка, бройлерные куры, пирожные и торты со сроком годности до полугода, не черствеющий неделю хлеб, аналог красной икры из рыбных отходов. Такие товары для повышения продаж упаковывают в яркую и узнаваемую тару, на которой мелким шрифтом указан состав, богатый трансжирами, пальмовым маслом, консервантами, сахарозой, гормонами роста, ароматизаторами, пишет kp.ru

ВОЗ подсчитала, что каждый россиянин в сутки употребляет до 140 грамм сахара при рекомендованной дозе в 25 грамм. «Клеточный яд» вызывает диабет, нейропатию, ожирение, атеросклероз, замедляет физическое и умственное развития детей. Власти о проблеме знают, но, как и производители, делают ставку не на качество, а на вкус и цену.

Нечаев рассказал, что в РФ стало расти число подростков с лишним весом. Родители девочек замечают, что половое созревание стало начинаться раньше – лет в 10. Медики не связывают это с питанием, хотя количество содержащихся в пище гормонов вполне может вызвать сбой и повлиять на структуру ДНК, то есть следующие поколения унаследуют ослабленное здоровье.

Политик считает, что продуктовый рынок нуждается в серьезных реформах. На первом шаге стоит начать с ужесточения законодательства в сфере регулирования. Мало запретить рекламу, нужно убрать из магазинов все опасные для здоровья товары. В США подобной работой занимается FDA, поэтому и в РФ можно создать подобную организацию, которая сможет оценить вред и пользу продуктов.

На втором этапе чиновникам придется понять, чем заменить опасные товары и при этом сохранить их доступность. Здесь в дело вступают небольшие фермерские хозяйства, которые сейчас не могут конкурировать с крупными производителями, занявшими весь рынок Москвы. Многие представители отрасли не способны сами реализовать выращенную собственными руками картошку и вынуждены отдавать ее за бесценок перекупщикам. Государство должно стимулировать сельхозпроизводителей и тогда россияне смогут покупать недорогие, полезные и качественные овощи и фрукты.

Третьим шагом станет повышение информированности потребителей. Важно начать рассказывать о правильном питании со школьной скамьи, чтобы дети могли отказаться от вредных продуктов. В данном случай представителей ЗОЖ станет не 12%, а 40%.