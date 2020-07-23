Нюша показала, как из старых джинсов можно сделать стильное, модное и экологичное ожерелье

23.07.2020, 14:17, Разное

Нюша разместила в Сети совет, как сделать модное, стильное и при этом экологичное украшение. Своими руками певица создала ожерелье, использовав для этого старые джинсы.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, присоединилась к модному сейчас движению по защите экологии. Ранее к тренду приобщились спортсменка Татьяна Навка и телеведущая Юлия Высоцкая. Как пишет издание «Телепрограмма», артистка считает, что человечество должно быть более ответственным. Каждый человек обязан заботиться об окружающей среде, бережно относясь к планете.

Нюша активно выступает за разумное потребление, призывая быть более экономичными и бережливыми. По мнению певицы, нет нужды приобретать новые вещи в бутиках и магазинах. Актуальные и трендовые наряды или украшения можно сделать своими руками из вышедших из моды или старых предметов одежды и аксессуаров. Собственноручно Нюша смастерила эффектный чокер, используя старые джинсы и фурнитуру. Причем, отмечает певица, вся работа занимает буквально минуты, что позволит еще и сэкономить время.

Демонстрируя ожерелье, артистка так же использовала старую одежду вместо того, чтобы покупать новую. С ее слов, движение апсайклинга посвящено не только защите природы, но и творческой самореализации. Из тех же материалов можно создать модный и экологичный берет или панаму, подытожила свой пост исполнительница, призвав всех не только потреблять товары осознанно, но и проявлять фантазию, создавая новые вещи своими руками.