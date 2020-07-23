В мире выпустили первую коллекционную криптомонету

23.07.2020, 14:16, Новости дня

Литва выпустила первую в мире коллекционную криптомонету, сообщил реализовавший проект центробанк республики.

«Выпуск цифровой монеты является своего рода мостом, соединяющим классическую нумизматику со стремительно развивающимися финансовыми технологиями», – цитирует ТАСС председателя правления банка Lietuvos Bankаs («Летувос банкас») Витаса Василяускаса.

Физический аналог криптомонеты посвящен двадцати членам Литовского Совета – общественным деятелям, которые подписали Акт о провозглашении независимости Литвы 16 февраля 1918 года. Он выглядит как банковская карта, в верхней части идет трехцветная полоска в цветах литовского флага, под ней расположено коллективное фото членов Литовского Совета и репродукция автографов, которые они поставили под актом о провозглашении независимости. Номинал монеты – 19,18 евро, что отсылает к году принятия документа. Вес ее физического аналога из серебра составляет 36,36 грамма, тираж – 4 тыс. экземпляров.

В конкурсе по разработке проекта криптомонеты участвовали компании из Литвы, Индии, Польши и Сингапура. Акцентирование сделали на вопрос виртуальной безопасности, чтобы монета была защищена от копирования и подделки, а платформа для ее продажи была способна выдержать большое количество запросов клиентов и противостоять кибернетическим атакам. Победителем стала литовская компания iTree. Ее специалисты создали цифровой жетон (виртуальный аналог монеты) и платформу для продажи. Определенный набор жетонов можно обменять на физическую монету.

Напомним, в 2018 году член правления ЦБ Литвы Мариус Юргилас заявил, что Литва, выпустив коллекционную цифровую монету, «первой выйдет на новые рубежи в нумизматике».

В 2016 году МИД Литвы негативно отреагировал на выпущенную Банком РФ посвященную Вильнюсу юбилейную монету из серии «Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захв