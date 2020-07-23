 

В мире выпустили первую коллекционную криптомонету

23.07.2020, 14:16, Новости дня

Литва выпустила первую в мире коллекционную криптомонету, сообщил реализовавший проект центробанк республики.

«Выпуск цифровой монеты является своего рода мостом, соединяющим классическую нумизматику со стремительно развивающимися финансовыми технологиями», – цитирует ТАСС председателя правления банка Lietuvos Bankаs («Летувос банкас») Витаса Василяускаса.

Физический аналог криптомонеты посвящен двадцати членам Литовского Совета – общественным деятелям, которые подписали Акт о провозглашении независимости Литвы 16 февраля 1918 года. Он выглядит как банковская карта, в верхней части идет трехцветная полоска в цветах литовского флага, под ней расположено коллективное фото членов Литовского Совета и репродукция автографов, которые они поставили под актом о провозглашении независимости. Номинал монеты – 19,18 евро, что отсылает к году принятия документа. Вес ее физического аналога из серебра составляет 36,36 грамма, тираж – 4 тыс. экземпляров.

В конкурсе по разработке проекта криптомонеты участвовали компании из Литвы, Индии, Польши и Сингапура. Акцентирование сделали на вопрос виртуальной безопасности, чтобы монета была защищена от копирования и подделки, а платформа для ее продажи была способна выдержать большое количество запросов клиентов и противостоять кибернетическим атакам. Победителем стала литовская компания iTree. Ее специалисты создали цифровой жетон (виртуальный аналог монеты) и платформу для продажи. Определенный набор жетонов можно обменять на физическую монету.

Напомним, в 2018 году член правления ЦБ Литвы Мариус Юргилас заявил, что Литва, выпустив коллекционную цифровую монету, «первой выйдет на новые рубежи в нумизматике».

В 2016 году МИД Литвы негативно отреагировал на выпущенную Банком РФ посвященную Вильнюсу юбилейную монету из серии «Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захв





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Тегеран заявил о провале плана Вашингтона по остановке экспорта нефти из Ирана

18.05 / Московские власти после скандала отменили штраф за нарушение карантина женщине, прикованной к постели

06.07 / В Санкт-Петербурге разрешат фудтраки

20.07 / Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам коронавируса

12.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

04.06 / Против органов опеки в Оренбургской области завели дело о халатности после изъятия детей из семьи

09.06 / В Москве отменяют антикоронавирусные ограничения 

09.06 / Полиция оцепила дом Ефремова

15.06 / Путин поручил разработать новые меры поддержки граждан и экономики

15.07 / Трамп счел эксплуатацию США причиной создания Евросоюза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска