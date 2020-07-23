 

Учёные доказали, что дезодоранты практически не вредны для организма человека

23.07.2020, 14:09, Разное

До сегодняшнего дня алюминий, являющийся неотъемлемым компонентом аэрозольного дезодоранта, считали канцерогенным. Однако Институт оценки рисков, находящийся в Германии, смог опровергнуть данное предположение.
Исследователи доказали, что соли алюминия, которые содержатся в аэрозольных дезодорантах, практически не поглощаются через кожу. Они блокируют выделение пота и не допускают образование неприятных запахов. Однако нет достоверного исследования, сколько же именно кожа может поглотить алюминия.

Андреас Хенсел, возглавляющий Институт оценки рисков в Германии, заверил, что взяв во внимание ограниченные данные, которые доступны на данный момент, через кожу алюминий попадает значительно в меньших количествах. Таким образом, ежедневное использование дезодоранта не будет вредить здоровью.

Однако исследователи призывают ограничивать себя в употреблении кислых и солёных продуктов, напитков, которые были упакованы в алюминиевую фольгу или посуду, покрытую алюминием. Это касается нарезанных яблок, помидор, сыра, мяса и маринованной рыбы. Алюминий также содержится в зубной пасте с отбеливающим эффектом.

Попадание большого количества алюминия в организм человека может негативно сказаться на нервной системе, почках и костях.





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