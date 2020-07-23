Илон Маск предлагал Эмбер Херд круглосуточную охрану: в суде зачитали личную переписку экс-любовников

23.07.2020, 14:06, Разное

В Верховном суде Лондона продолжается рассмотрение дела Джонни Деппа и Эмбер Херд. На днях здесь зачитали личную переписку актрисы и ее экс-бойфренда – основателя компании SpaceX и генерального директора Tesla Илона Маска, недавно впервые вошедшего в пятерку самых богатых людей мира по версии Forbes. Как сообщает Insider, Маск предлагал подруге круглосуточную охрану и говорил, что она ему очень нравится.

Джонни Депп и Эмбер ХердПредложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь увидеть меня снова… во всяком случае, извини. Это важно только потому, что ты мне очень нравишься,- говорилось в сообщении Маска, которое он отправил Херд уже после ее расставания с Деппом. Также в суде показали видеозапись того, как Эмбер встречается с другим своим предполагаемым любовником – актером Джеймсом Франко. Запись датируется 2016 годом, на ней показано, как Джеймс заходит в апартаменты Деппа – на тот момент пара еще состояла в браке.

Он увидел меня и сказал: “Боже мой, что с тобой случилось?” И я впустила его,

– прокомментировала эту встречу актриса, намекая на якобы побои, полученные от Деппа.

Эмбер Херд и Илон МаскРанее Daily Mail опубликовал эксклюзивные кадры, сделанные в частном лифте, который ведет к пентхаусу Джонни Деппа в центре Лос-Анджелеса. На кадрах с камеры наблюдения видно, как Эмбер в купальнике с накинутым поверх полотенцем едет в лифте, обнимая при этом Илона. Дату и время съемки издание не указало, однако, вероятно, речь идет о весне-лете 2015 года – как раз, когда Эмбер начала изменять своему звездному супругу. Также в распоряжение журналистов попали свидетельские показания охранников жилого комплекса – они утверждали, что Илон Маск несколько раз посещал Эмбер Херд в пентхаусе Деппа до и после того, как она подала на развод. Напомним, это произошло 23 мая 2016 года.

Эмбер Херд и Илон МаскНапомним, Джонни Депп и Эмбер Херд развелись друг с другом в 2017 году, и их расставание оказалось еще более бурным, чем роман, начавшийся на съемках картины “Ромовый дневник”. Эмбер обвиняла бывшего супруга в рукоприкладстве и применении физического насилия, превратив его в настоящего голливудского парию. Однако через некоторое время после этого публичного развода актер решил ответить на обвинения Херд: в марте прошлого года он инициировал иск о клевете против бывшей супруги, а также против ряда изданий (в том числе и британской газеты The Sun), которые публиковали больше всего деталей, якобы подтверждающих жестокость Деппа. В частности, предметом споров стали фотографии Эмбер с синяками на лице. Актер уверен, что снимки сфабрикованы, и если его адвокаты это докажут, то актрисе грозит тюремный срок. Также адвокаты актера будут рассматривать случаи с изменой Эмбер (с моделью Карой Делевинь и предпринимателем Илоном Маском), которые произошли якобы еще во время брака Херд с Деппом. А еще – аудиозаписи, из которых выяснилось, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни. За саму клевету, порочащую его имя, актер просит финансовую компенсацию в размере 50 миллионов долларов.