Lexus выпустит особую версию кроссовера NX 300h F Sport Black Line Special Edition

23.07.2020, 14:05, Новости дня

Японский кроссовер Lexus NX впервые поступил в продажу 6 лет назад, однако уже к следующему появится новая версия в гибридном исполнении.

На европейском и американском рынке данные силовые агрегаты являются более актуальными. Вместе с тем модель Lexus NX оказалась недостаточно привлекательной из-за отсутствия ряда опций в автомобиле, однако с появлением новой генерации станет возможным добиться улучшенной внешностью.

К 2021 году на рынок выйдет модификация F Sport, которая обладает более агрессивным кузовом и расширенными опциями. Всего запланировано к выходу около 1 тысячи экземпляров Lexus NX 300h F Sport Black Line Special Edition, которые могут похвастаться гибридной силовой установкой.