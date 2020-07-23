 

Ходченкова восхитила фанатов новой фотографией

23.07.2020, 13:53, Разное

37-летняя Светлана Ходченкова поделилась с подписчиками фото в белом платье 50-х годов. Оно эффектно подчеркнуло стройную фигуру актрисы и заставило пользователей восхищаться ей.
Вчера Ходченкова в очередной раз заставила пользователей Instagram писать ей восторженные комментарии. Причиной этого стала фотография в платье-футляре. Известно, что кадр был сделан на съемочной площадке. Название проекта не раскрывается.

Поклонники засыпали звезду комплиментами, но комментаторов можно разделить на два лагеря. Первые души не чают в актрисе: «Боже, глаз не отвести», «Статуэточка», «Богиня», «Просто грация», «Самая красивая. Люблю вас». А вот вторые опасаются за здоровье Ходченковой: «Куда вы худеете?», «Надо кушать».

Напомним, что актриса не распространяется о своей личной жизни. Периодически ходят слухи о ее романах. В прошлом году говорили о связи Ходченковой с Семеном Слепаковым, но эта информация не подтвердилась.





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