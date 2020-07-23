Захватчик заложника в Полтаве выехал в Киев проселочными дорогами

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23.07.2020, 13:53, Новости дня

Захвативший заложника в Полтаве мужчина выехал в сторону Киева, его сопровождает полиция, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Введена в действие спецоперация «Гром». Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. Сейчас преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили», – сообщил Синегубов в своем Facebook.

За рулем автомобиля находится правоохранитель, автомобиль движется проселочными дорогами, сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире украинских каналов, передает РИА «Новости».

«Они находятся на территории Полтавской области. Направление я не могу вам сказать, но это точно не трасса Киев – Харьков, это где-то какие-то проселочные дороги», – сказал Гришин.

В четверг в Полтаве мужчина, угрожающий подорвать гранату, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города.

Отметим, что во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов.





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