Эксперт: Зюганов пытается выдать личную проблему за всеобщую

23.07.2020, 13:53, Новости дня

«В целом складывается ощущение, что лидер компартии в силу преклонного возраста просто устал. Он уже ничем не управляет и совершенно недоговороспособен», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя выступление Геннадия Зюганова в Госдуме – в нем глава КПРФ позволил себе грубые выпады в адрес коллег по левому флангу и посетовал на отсутствие контактов с президентом.

«Выступление Зюганова – манипулятивное по своей сути, – сказал профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев. – Он пытается выдать свою личную проблему за всеобщую. Что, мол, президент ни с кем не встречается, игнорирует и так далее. На самом деле со всеми фракциями и лидерами партий глава государства регулярно проводит встречи. И ни от кого жалоб не слышно. Зато они звучат со стороны самого Зюганова, который в последнее время, как говорится, «отлучен».

Как информирует ТАСС, накануне в ходе выступления в Госдуме Зюганов негативно оценил появление на своем «политическом фланге» новых мелких партий, обвинив в этом администрацию президента. Кроме того, руководитель КПРФ в своем выступлении грубо отозвался о лидере партии «Коммунисты России» Максиме Сурайкине.

Добавим, что в своей речи лидер КПРФ утверждал, что в администрации президента «есть люди, которые блокируют контакт с президентом». «Я считаю, что у руководителей фракций должен быть прямой контакт с президентом», – сообщил Зюганов и призвал организовать встречу фракционных лидеров с главой государства.

По мнению Матвейчева, вряд ли имеет смысл устраивать встречу президента с лидером КПРФ. «Какой толк, если на всех последних встречах с президентом Зюганов говорил одно, а потом происходило совершенно другое», – считает эксперт.

«Если мы говорим про поправки в Конституцию, Зюганов собирался их поддержать – тем более что ряд поправок, предложенных КПРФ, были включены в итоговый текст указа и за них голосовали. Тем не менее с подачи Зюганова был устроен саботаж и, более того, протест, – напомнил Матвейчев. – При этом 30-40% членов компартии независимо от этого проголосовало за поправки».

Можно констатировать, что целый ряд активистов КПРФ Зюганову просто не подчиняются, отметил политолог. «Настолько не подчиняются, что встает вопрос, а управляет ли, вообще говоря, Зюганов своей партией? И тот ли он человек, с которым стоит разговаривать в «левом» политическом спектре?» – задался вопросом эксперт.

Другой момент заключается в том, что значительная часть КПРФ ушла в так называемую несистемную оппозицию, отметил политолог. По мнению Матвейчева, «Зюганов в своей риторике регулярно солидаризируется с Алексеем Навальным и проектами Михаила Ходорковского». «А президент РФ встречается исключительно с теми партиями и политиками, которые не ставят под вопрос существующий в РФ конституционный строй. Зюганов давно вышел за эти «красные линии», – подчеркнул эксперт.

«В целом складывается ощущение, что человек в силу преклонного возраста просто устал. Он уже ничем не управляет и совершенно недоговороспособен. Ну а президент страны достаточно занятой человек, чтобы тратить время на пустую болтовню. Поэтому Зюганову-критику нужно в первую очередь посмотреть в зеркало, а потом уже что-либо говорить про других», – указал Матвейчев.