 

Сергей Соседов раскритиковал выступление дочери Юрия Маликова

23.07.2020, 13:53, Разное

Выступление певицы Инны Маликовой разочаровало музыкального критика Сергея Соседова. Он открыто заявил о своем негодовании и прозвал артистку «полной бездарью».
Российская знаменитость Сергей Соседов прокомментировал недавний белорусский фестиваль «Славянский базар». Он отметил изумительное выступление Алены Спиридович, а песня Инны Маликовой музыкального критика очень разозлила. Он утверждает, что певица не оправданно получила звание «Заслуженной артистка России», и говорит, что в этом деле ей помог отец – Юрий Маликов. «Просто неприлично носить такое высокое звание, ничего собой не представляя и являясь…», – так выразил свое негодование эксперт.

Сам Сергей Соседов не смог присутствовать на фестивале и наблюдал за ним по телевизору, оценивая его не утешительно.





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