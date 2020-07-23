Песков заявил об эффективности многодневного голосования

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23.07.2020, 13:53, Новости дня

Многодневное голосование показало свою эффективность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Существуют те, кто высказывает свое отрицательное отношение к нему, но ровно также есть и те, кто поддерживает эту практику, тем более что она показала свою эффективность», – передает слова Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что законопроект о возможности многодневного голосования был принят нижней палатой парламента, это демократическая процедура.

При этом вопрос об удалении из соцсетей ЦИК результатов опроса по теме многодневного голосования он переадресовал в Центральную избирательную комиссию.

«Мы видели сообщения СМИ, но мы не располагаем информацией о деталях этого опроса, который размещался в соцсетях», – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее член Общественной палаты Константин Комков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что голосование в течение трех дней удобнее, чем в один день, что подтвердила и практика.

Во вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон о голосовании на выборах и референдумах длительностью до трех дней. Решение о сроке проведения голосования будет принимать ЦИК. 





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