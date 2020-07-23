Макаревич собрался судиться с депутатом из-за использования строчки песни

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23.07.2020, 13:48, Новости дня

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич консультируется с юристами по факту нарушения авторских прав при использовании новосибирским депутатом Сергеем Бондаренко в предвыборной агитации фразы, похожей на строчку из песни «За тех, кто в море», сообщил пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Чернин сообщил, что Макаревич «уже реагирует, совещается с юристами, обращается в избирком». По его словам, «если там не примут меры, то, возможно, (музыкант) пойдет в суд», передает ТАСС.

Макаревич ожидает, что в избирательном комитете примут меры в отношении кандидата и заставят снять данные баннеры.

Чернин добавил, что Бондаренко не связывался с группой и не пытался получить права на использование строчки из песни.

Ранее в Новосибирске появились баннеры с предвыборной агитацией директора муниципального похоронного дома «ИМИ» Сергея Бондаренко, который неоднократно избирался в городской совет депутатов и баллотируется в новый созыв, который будет избран в 2020 году.

На баннеры, кроме фото Бондаренко, поместили фразу «В бурю лишь крепче руки».

Авторами песни «За тех, кто в море» являются участники группы «Машина времени»: текст принадлежит Макаревичу, музыка создана им совместно с Александром Кутиковым.





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