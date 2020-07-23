 

Мэр Славянска сообщил, что инфицирован COVID-19

23.07.2020, 13:47, Новости дня

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях 23 июля на своей странице в Facebook сообщил, что инфицирован COVID-19.

“Получил результаты анализов. К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию – коронавирусом заболел. Самочувствие хорошее”, – сказал Лях.

 По словам мэра, он находится под наблюдением врачей.

Анализ дал положительный результат.

Posted by Вадим Лях on Kolmapäev, 22. juuli 2020

По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851, летальных случаев 1551, выздоровели 34 000 человек. За минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек. 

В Донецкой области зафиксировано 818 случаев COVID-19, умерли 11 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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