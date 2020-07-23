Следователя ГБР, который называл 80% дел против Порошенко бесперспективными, уволили

23.07.2020, 13:47, Новости дня

Руководство Государственного бюро расследований уволило руководителя следственной группы Олега Корецкого. Об этом сам Корецкий рассказал “Главкому”.

Следователь также предоставил журналистам фото приказа за подписью и.о. директора полковника ГБР Александра Соколова. Согласно документу, Корецкого уволили “в связи с сокращением должности госслужбы вследствие изменения штатного расписания с прекращением госслужбы”.

Фото: glavcom.ua

8 июля ГБР в Facebook сообщало, что Корецкий планирует увольняться из бюро из-за “слива” служебной информации по уголовным производствам.

Корецкий руководил группами следователей, которые расследовали все производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко с мая 2019-го. Именно он закрыл одно из дел против Порошенко, которое касалось продажи киевского завода “Кузница на Рыбальском”.

Также Корецкий заявлял, что 80% всех производств, где фигурирует пятый президент Украины, являются бесперспективными и должны быть закрыты.