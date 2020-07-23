Близкие не приехали на свадьбу дочери Сябитовой

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23.07.2020, 13:43, Разное

Ксения Сябитова познакомилась с Максимом Шевченко два с половиной года назад в общей компании. По словам мужчины, девушка ему сразу понравилась. Когда он узнал, что это дочь звезды шоу “Давай поженимся” Розы Сябитовой, не поверил. А потом решил, что это неважно.

“Ксюша умная, простая, без запросов, совсем не похожа на избалованную дочь известной телеведущей. Да и телевидение, на мой взгляд, во многом цирк, шоу. Роза Раифовна в жизни другая: внимательная, спокойная, заботливая – порой даже чересчур, пытается многое взять на себя”, – отметил Максим.

С осени 2019-го влюбленные стали жить вместе, а поженились через год, в июле.
Для дочери Розы Сябитовой эта свадьба стала второй, а для ее жениха – первой.

Шевченко 33 года. Он из Старого Оскола, в Москве живет с 2004-го. Максим – заведующий лабораторией в компании, которая создает технологии обработки металла, занимается инжинирингом.

Свадьба получилась скромной, без помпы. И дело не только в пандемии коронавируса. Сваха не хотела, чтобы у дочери были ассоциации с первой свадьбой, когда закатили грандиозное торжество с несколькими сотнями гостей.

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Публикация от Ксения Шевченко-Сябитова (@k_syaba) 31 Мар 2020 в 12:18 PDT

В этот раз после регистрации новобрачные отправились в загородный дом Розы Сябитовой, где уже все было готово для праздника. Вместе с молодоженами приехали всего 20 гостей.

“Многие наши друзья, братья и сестры по разным причинам быть на свадьбе не смогли. Повезло, что родители Максима смогли приехать. Так что это торжество получилось для узкого круга родственников, а вот когда снимут ограничения, устроим вечеринку для молодежи”, – пояснила Ксения.

Влюбленные надеются отправиться в свадебное путешествие. Когда откроют границы, они полетят на Мальдивы. Такой подарок им сделала Роза Сябитова.





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