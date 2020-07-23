Звезда “Великолепного века” Бурак Озчивит потратил огромную сумму на каприз жены

23.07.2020, 13:43, Разное

Жена артиста давно мечтала изменить приусадебный

участок. Фахрие Эвджен хотела переделать

бассейн и преобразить сад. Бурак Озчивит оплатил каприз избранницы. Это

обошлось ему в 200 тысяч лир, что по сегодняшнему курсу равно примерно двум

миллионам рублей.

Особняк звезды сериала “Великолепный век” располагается в престижном

районе. С террасы четырехэтажной виллы открывает роскошный вид на Стамбул. Дом Озчивит

и его зазноба приобрели за шесть миллионов лир – это примерно 62 миллиона рублей.

Примечательно, что до

переезда в особняк семейство проживало в квартире Эвджен. Жена актера купила апартаменты за

гонорар, который получила за съемки в сериале.

Отметим, что звезда “Великолепного века” любит

радовать жену. В минувшем апреле Бурак преподнес Эвджен часы Rolex

Datejust Gold. Интересно, что подарок избраннице актер сделал без повода. Сюрприз

обошелся Озчивиту в 170 тысяч лир – один миллион 700 тысяч рублей.

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Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit) 26 Апр 2020 в 6:30 PDT

В последнее время Бурак Озчивит очень востребован у продюсеров. Актера активно снимают в сериалах. Много у звезды “Великолепного века” и рекламных контрактов. В минувшем мае артист заключил договор с популярным брендом одежды. Гонорар составил три миллиона

лир – 30 миллионов рублей.