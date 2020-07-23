 

Власти Полтавы отказались выполнять требование захватчика заложника

23.07.2020, 13:30, Новости дня

Исполнить требования захватившего в заложники главу управления уголовного розыска Полтавской области мужчины невозможно, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители(…) готовы к силовому сценарию решения этого конфликта», – сообщил глава региона в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».

Напомним, правоохранители установили личность захватчика, им оказался ранее судимый местный житель. Он под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города.

Машина  выехала в сторону Киева, ее сопровождает полиция. Автомобиль движется проселочными дорогами, за рулем машины находится правоохранитель.

Во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Его требования исполнил сам президент Украины Владимир Зеленский, он записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне». После этого злоумышленник отпустил заложников и сдался. Видеообращение украинского лидера было удалено.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / “Минут 10 так висят”. В Нальчике заклинило аттракцион, люди висели вниз головами

22.06 / Эксперт: Поправки в Конституцию стали ответом на попытки разделить российское общество

21.05 / Задержанный после перестрелки в Москве заявил, что забыл о конфликте

11.05 / В июне Саудовская Аравия снизит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки

09.06 / Арестованный в Германии российский ди-джей мог стать жертвой мошенников

29.06 / Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

07.06 / Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

05.06 / В Москве от COVID-19 умерли еще 57 пациентов

18.05 / Глава ФРС спрогнозировал обвал ВВП США на 20%

17.06 / Общество: Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска