 

В Подмосковье строители сбросили с 12 этажа мешок с мусором и сломали женщине ребра

23.07.2020, 13:30, Разное

В Подмосковье строители по неизвестным причинам сбросили мешок с мусором с 12 этажа. В результате случившегося пострадала женщина, у которой оказались сломаны ребра. Инцидент был зафиксирован в городе Люберцы.
По имеющимся данным, пострадавшую быстро доставили в больницу. Медики обнаружили у пациентки переломы двух позвонков, ушиб спинного мозга, диагностирована дисфункция тазовых органов.

Личность пострадавшей уже установлена. Ею оказалась 38-летняя местная жительница. Она даже не поняла, как оказалась в больнице. Сотрудники правоохранительных органов нашли рабочего, который сбросил мешок. О том, какие к нему применены санкции, пока ничего не сообщается, передает телеграм-канал Hue.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Мнение: Имидж и самооценка

16.07 / В Тюмени 92-летний ветеран вынужден копаться в мусорке

15.05 / Звезда “Игры престолов” показалась с большим животом на фоне слухов о беременности

07.07 / СМИ: Крис Эванс и Лили Джеймс встречаются

09.06 / Мнение: Машина времени

19.05 / Доиграть до следующей весны

14.07 / Один из самых необычных Android-смартфонов Microsoft Surface Duo задерживается, но все еще должен выйти этим летом

05.06 / Канье Уэст основал фонд для дочери убитого Джорджа Флойда и раздал 2 миллиона долларов жертвам расизма

04.07 / Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму

24.06 / Эти гостиничные номера настолько жуткие, что их навсегда закрыли для заселения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска