В Подмосковье строители сбросили с 12 этажа мешок с мусором и сломали женщине ребра

23.07.2020, 13:30, Разное

В Подмосковье строители по неизвестным причинам сбросили мешок с мусором с 12 этажа. В результате случившегося пострадала женщина, у которой оказались сломаны ребра. Инцидент был зафиксирован в городе Люберцы.

По имеющимся данным, пострадавшую быстро доставили в больницу. Медики обнаружили у пациентки переломы двух позвонков, ушиб спинного мозга, диагностирована дисфункция тазовых органов.

Личность пострадавшей уже установлена. Ею оказалась 38-летняя местная жительница. Она даже не поняла, как оказалась в больнице. Сотрудники правоохранительных органов нашли рабочего, который сбросил мешок. О том, какие к нему применены санкции, пока ничего не сообщается, передает телеграм-канал Hue.