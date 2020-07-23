ФСБ задержала 22 вербовщика сирийских террористов

23.07.2020, 13:30, Новости дня

ФСБ в ходе масштабной операции при взаимодействии с МВД и Росгвардией задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов межрегиональной структуры международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в РФ решением Верховного суда РФ в 2003 году).

«Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников», – передает ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, члены ячейки призывали к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.

«При задержании обнаружены и изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана», а также паспорта с ложными установочными данными, которые использовались для осуществления противоправной деятельности», – сообщили в ЦОС.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, в декабре вербовщик террористической организации задержан в Хабаровском крае.