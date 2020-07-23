Озвучены последствия коронавируса для экономики России

23.07.2020, 13:30, Разное

Специалисты считают, что оборот продаж в интернете увеличится на 8-12%. Модель отечественной экономики после окончания пандемии коронавируса представили аналитики школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета.

«Из-за ситуации с вирусом продажи машин из салона упадут на 300 – 400 тыс. в год», – пояснил глава университета Илья Мирин. Он добавил, что такие прогнозы совпадают с данными Министерства экономического развития. По его данным, в январе продали 105 тыс. новых автомобилей, в феврале – 126, в начале весны – 176, а в апреле, во время пика беспокойства в обществе и, когда люди были на карантине, – 38 тыс.

Из этой модели можно также сделать вывод о повышении курса доллара относительно рубля. В результате чего цена топлива АИ-95 может возрасти и составить 47 рублей за литр.

Напомним, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о готовности страны к преодолению последствий пандемии. Он подчеркнул, что РФ с успехом справилась с этой сложностью благодаря общим усилиям важных отраслей экомики.