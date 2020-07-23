Стало известно количество страдающих от ожирения россиян

23.07.2020, 13:23, Разное

Академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что порядка 60% россиян имеют лишний вес. При этом четверть населения нашей страны страдает от ожирения.

Тутельян отметил, что ожирение может привести к ряду заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарному диабету. Специалист добавил, что болезни сердца и сосудов являются самой распространенной причиной смерти и снижения продолжительности жизни, сообщает РИА ФАН.