 

Кремль озвучил принцип предстоящего открытия границ

23.07.2020, 13:16, Новости дня

Контакты по открытию границ РФ идут, это будет происходить на принципах взаимности, но решений по открытию пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось», – передает РИА «Новости» слова Пескова.





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