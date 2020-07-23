Захватчик заложника в Полтаве оказался ветераном АТО

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23.07.2020, 13:16, Новости дня

Захвативший в заложники начальника уголовного розыска Полтавской области мужчина – участник так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, проводимой Киевом, местный житель Роман Скрипник, сообщают СМИ.

Скрипник родился в 1988 году, имеет судимость за хранение и сбыт наркотических веществ, передает «Страна.ua».

Ранее Скрипник работал автослесарем, также он подозревается в нескольких угонах, утверждает Life.ru.

В соцсетях также опубликовали видеозапись с места происшествия в Полтаве. В ролике запечатлены работающие на месте происшествия сотрудники спецслужб города.

Правоохранители подтвердили, что установили личность захватчика, им оказался ранее судимый местный житель. Он под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города.

Машина  выехала в сторону Киева, ее сопровождает полиция. Автомобиль движется проселочными дорогами, за рулем машины находится правоохранитель.





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