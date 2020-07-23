Кононенко: Захвативший заложника в Полтаве преступник – не настоящий террорист

23.07.2020, 13:08, Новости дня

«То, что Зеленский выполнил требование «луцкого террориста» и тактически решил задачу, может стать ошибкой в стратегическом плане», – сказал газете ВЗГЛЯД блогер Максим Кононенко, комментируя ситуацию в Полтаве, где мужчина, угрожающий подорвать гранату, взял в заложники полицейского.

«Во-первых, трудно называть терактом действия бандита, который захватил в заложники полицейского, – сказал Максим Кононенко. – И конечно после того, что произошло в Луцке, общественное внимание обострено. Пресса обращает внимание на такие вещи, на которые в другое время возможно бы и не обратила. Но вообще говоря, то, что Зеленский выполнил требование «луцкого террориста» и таким образом тактически решил задачу, освободил людей в маршрутке, может стать ошибкой в стратегическом плане».

Мы видели это на своем опыте, продолжил собеседник, после теракта в Буденновске, когда чеченских террористов отпустили, были взрывы в Москве, а затем и «Норд-ост», и Беслан. Вполне возможно, что этого бы не случилось, если бы Черномырдин тогда не отпустил бандитов, поделился Кононенко.

«Но с другой стороны, это просто догадка. Возможно, если бы в Буденновске террористов ликвидировали, поставив под удар жизни людей в захваченной больнице, сторонники уничтоженных боевиков все равно потом снова попытались бы что-то захватить», – рассуждает собеседник.

По его словам, сейчас нужно посмотреть на то, что будет происходить на Украине. С одной стороны, человек, захвативший заложников в Луцке, был психически не здоров, и мы не видим за ним никакой организации. С другой стороны, Аваков говорил, что у него были какие-то сообщники, хотя не известно, насколько слова главы МВД Украины соответствуют действительности, отметил блогер.

«Если в дальнейшем ничего подобного ЧП в Луцке на Украине не будет происходить, может быть, это послужит основанием для пересмотра устоявшейся в РФ парадигмы о том, что с террористами нельзя вести переговоров. Пока же, еще раз повторю, захвативший полицейского в Полтаве преступник, это такой «не настоящий» террорист, поэтому выводы делать рано», – заключил Кононенко.

В Полтаве мужчина, угрожающий подорвать гранату, взял в заложники полицейского, после переговоров он обменял его на другого заложника – начальника угрозыска главного управления областной полиции Виталия Шияна. Спецоперация по задержанию продолжается.

Захвативший заложника в Полтаве мужчина выехал в сторону Киева, его сопровождает полиция, сообщил глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов.

Во вторник в Луцке – центре Волынской области террорист захватил в заложники пассажиров автобуса и удерживал их более десяти часов, после чего сдался. В переговоры с террористом вступил президент Украины Владимир Зеленский, который по требованию преступника записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне». Газета ВЗГЛЯД писала, что луцкий террорист вскрыл беспомощность украинских силовиков.



