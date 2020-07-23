В Екатеринбурге задержали политолога Федора Крашенинникова

23.07.2020, 13:01, Новости дня

В Екатеринбурге полицейские задержали политолога Федора Крашенинникова. Об этом он сам написал в фейсбуке. Причиной задержания, по его словам, стало административное дело о неуважении к власти.

Как позже сообщил адвокат Алексей Бушмаков, на Крашенинникова составили протокол за повторное неуважение к власти. В нём говорится, что 14 марта политолог в своем телеграм-канале оскорбил судей Конституционного суда, когда комментировал просьбу российского президента дать разъяснения по количеству президентских сроков. Политолог назвал судей «***нами в мантиях». Согласно заключению эксперта, данное выражения носит унизительную и оскорбительную характеристику судей Конституционного суда. За повторное неуважение к власти политологу грозит до 15 суток административного ареста. Суд состоится сегодня.

В ноябре прошлого года суд в Екатеринбурге оштрафовал Фёдора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за неуважение к власти из-за поста про судей в телеграм-канале.

Речь идёт о записи, опубликованной ещё 10 июня. Это была новость газеты «Ведомости» об аресте оппозиционера Леонида Волкова. Крашенинников сопроводил её комментарием, в котором нецензурно отозвался о «путинских судьях». Правоохранительные органы сочли, что таким образом политолог оскорбил человеческое достоинство и общественную нравственность.

Вину Крашенинников не признал и заявил, что обвинение строится на «тенденциозном истолковании комментария» к новости. Политолог уже подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

На телеграм-канал Крашенинникова подписаны шесть с половиной тысяч человек. В октябре прошлого года в квартире политолога прошёл обыск по делу о предполагаемом отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанном Алексеем Навальным. Причиной обыска стало то, что бывшая жена Крашенинникова работала в одном из штабов ФБК.