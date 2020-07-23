Британское правительство не увидело нарушений в «российских» пожертвованиях

23.07.2020, 13:01, Новости дня

Правительство британского премьер-министра Бориса Джонсона заявило, что его министры были правы, приняв пожертвования в размере десятков тысяч фунтов стерлингов от лиц и компаний, связанных с Россией.

Этому заявлению предшествовала неделя новой информации о попытках Москвы вмешаться в британскую демократию.

Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис заявил, что россияне, ставшие британскими гражданами, имеют право перечислять деньки Консервативной партии Джонсона и призвал других последовать их примеру.

«Я призываю всех британских граждан поддержать Консервативную партию», – заявил Льюис в интервью телекомпании Sky News в четверг.

«Они никогда ничего не просили, они пошли на это, потому что они хотят поддержать Консервативную партию в правительстве», – добавил он.

Заявление Льюиса было ответом на публикации в газете Times о том, что 14 министров, включая 6 членов кабинета, получали деньги, связанные с Россией.

Об этом стало известно после нескольких сообщений о попытках России вмешаться в британские выборы, нарушить работу общественных институтов и проникнуть в сети медицинских исследователей.