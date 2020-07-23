Британское правительство не увидело нарушений в «российских» пожертвованиях
23.07.2020, 13:01, Новости дня
Правительство британского премьер-министра Бориса Джонсона заявило, что его министры были правы, приняв пожертвования в размере десятков тысяч фунтов стерлингов от лиц и компаний, связанных с Россией.
Этому заявлению предшествовала неделя новой информации о попытках Москвы вмешаться в британскую демократию.
Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис заявил, что россияне, ставшие британскими гражданами, имеют право перечислять деньки Консервативной партии Джонсона и призвал других последовать их примеру.
«Я призываю всех британских граждан поддержать Консервативную партию», – заявил Льюис в интервью телекомпании Sky News в четверг.
«Они никогда ничего не просили, они пошли на это, потому что они хотят поддержать Консервативную партию в правительстве», – добавил он.
Заявление Льюиса было ответом на публикации в газете Times о том, что 14 министров, включая 6 членов кабинета, получали деньги, связанные с Россией.
Об этом стало известно после нескольких сообщений о попытках России вмешаться в британские выборы, нарушить работу общественных институтов и проникнуть в сети медицинских исследователей.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет