Центр амбулаторной онкопомощи открылся по нацпроекту во Владимирской области

23.07.2020, 12:53, Новости дня

Третий в регионе центр амбулаторной онкологической помощи открылся во втором по величине городе Владимирской области Коврове на средства нацпроекта «Здравоохранение». Мощности учреждения позволяют проводить качественную диагностику онкобольным жителям пяти территорий региона, сообщил главный врач Центральной городской больницы Коврова Антон Зинченко.

По данным администрации Владимирской области, это уже третий амбулаторный онкологический центр, созданный на средства региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранения», передает ТАСС.

В 2019 году подобный центр заработал в Гусь-Хрустальной городской больнице, в феврале 2020 года центр заработал при городской клинической больнице № 5 города Владимира. До конца 2024 года подобные онкологические центры будут созданы в городской больнице № 2 города Владимира, в Муромской городской больнице № 1, в Александровской и Киржачской районных больницах.

«Раньше загвоздка была в том, что если человек приходил к врачу-онкологу из другой территории, ему выписывались направления на исследование, он возвращался к себе, затем приезжал в Ковров с результатами. Сейчас мы объединили эту службу в центр амбулаторной помощи, поэтому теперь пациент приезжает к нам, мы на нашей базе в течение нескольких дней его обследуем, ставим диагноз и направляем в областной онкодиспансер, где принимается решение о дальнейшем лечении», – рассказал Зинченко.

Центр амбулаторной онкологической помощи, в структуру которого входит дневной стационар на 12 коек для проведения химиотерапии, будет обслуживать жителей не только Коврова и Ковровского района, но и близлежащих Камешковского, Гороховецкого и Вязниковского районов. В штате нового онкологического центра – три врача-онколога, два медицинских работника среднего звена и медицинский регистратор.

Как уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области, онкоцентр в Коврове оснащен полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии. Врачи получили в распоряжение компьютерный томограф, УЗИ-аппарат, видеоэндоскопическое оборудование и другая высокотехнологичная техника.

В ближайшее время в учреждение поступит еще один компьютерный томограф. Цитологические и гистологические исследования новообразований проводятся на базе Центральной городской больницы Коврова.