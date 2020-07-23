 

Кремль отреагировал на доклад Британии о «российском вмешательстве»

23.07.2020, 12:53, Новости дня

Доклад Великобритании о якобы «вмешательстве России» полностью оправдал негативные ожидания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На 100% (оправдал ожидания). Нет, ничего (нового) не было, и ни для кого не было», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, комитет британского парламента заявил, что не нашел свидетельств того, что РФ пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Вместе с тем он призвал усиливать давление на Россию.

Официальный представить МИД Мария Захарова, комментируя доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, назвала его «русофобией в фейковой огранке».





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