 

В Киеве перекрыли район из-за подозрительного пакета

23.07.2020, 12:48, Новости дня

В Киеве прохожие нашли подозрительный пакет, они вызвали полицейских, правоохранители перекрыли движение в районе, сообщила пресс-служба киевского управления патрульной полиции.

«Утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Во вторник в Киеве обнаружили два самодельных взрывных устройства, правоохранители обезвредили их с помощью взрыва. В среду в Киеве эвакуировали станцию метро из-за сообщения о «подозрительном чемодане».





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