В России собираются ввести новый штраф: мотоциклисты в зоне риска

23.07.2020, 12:43, Разное

Депутат Госдумы России Светлана Бессараб предложила штрафовать мотоциклистов за езду между рядами и параллельное движение с автомобилями в одной полосе. Она пояснила, что разработанный парламентариями законопроект защитит как водителей машин, так и мотоциклистов. В авариях погибает в 30 раз больше байкеров, чем автомобилистов, добавила Бессараб.

По словам депутата, мотоциклисты часто идут на обгон внутри полосы, даже если для маневра совсем мало места. Например, когда движется широкий внедорожник, занимающий почти всю полосу. Парламентарий уверена, что предотвратить такие случаи можно лишь с помощью штрафов, пишет Ura.ru.

Согласно документу, за движение параллельно другому транспорту в одной полосе для байкеров предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Кроме того, их могут оштрафовать на 15 тысяч рублей или лишить водительских прав до шести месяцев за опасное вождение и лавирование между полосами. Фиксировать нарушения будут дорожные камеры и сотрудники ДПС, передает телеканал “Царьград”.

Несколько специалистов уже выступили против законопроекта. В общественной организации “Синие ведерки” считают, что это запрет на движение, поскольку перемещение мотоциклиста между полосами является одним из его главных преимуществ.