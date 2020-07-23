Замминистра здравоохранения рассказал о способе избежать инсультов

23.07.2020, 12:43, Разное

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что для предотвращения 80% инсультов нужно вести здоровый образ жизни. В первую очередь следует отказаться от вредных привычек.

Салагай отметил, что курение является одним из основных факторов риска инсульта. Также важно не злоупотреблять алкоголем, следить за давлением и уровнем сахара в крови. Также не стоит забывать о регулярных физических нагрузках.