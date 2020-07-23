Бастрыкин высказался о деле Фургала

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23.07.2020, 12:30, Новости дня

Следователи не сомневаются в причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам людей, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности. У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», – сообщил глава ведомства в интервью «Российской газете».

Он добавил, что недовольство жителей Хабаровского края можно понять, поскольку они сами выбирали главу субъекта, доверяя ему и выражая таким образом поддержку.

«Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности», – подчеркнул Бастрыкин.

Он пояснил, что решения о совершении вменяемых Фургалу преступлений принимались на фоне продвижения коммерческих интересов экс-губернатора и его соучастников.

«Отмечу, что подобные преступления расследуются, как правило, достаточно долго, а расследованию предшествует серьезная оперативная, следственная и аналитическая работа», – указал глава комитета.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Следственный комитет заявил, что существуют неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации двух убийств и покушения.





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