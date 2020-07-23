В «Роскосмосе» создадут водородный двигатель для «Ангары»

23.07.2020, 12:30, Разное

«Роскосмос» утвердил проект по созданию водородного двигателя для ракеты-носителя «Ангара». После оснащения такой установкой ее смогут использовать для вывода на низкую околоземную орбиту полезного груза массой до 37,5 тонн.

В 2019 году были представлены первые чертежи т.н. агрегата РД-0150 — водородного двигателя для носителя «Ангара-А5В». Оборудование планируют устанавливать на третью ступень ракеты. Позднее на базе «Ангары-А5В» специалисты могут создать «Ангару-А5МВ», отличающуюся наличием многоразовых ступеней.

В «Роскосмосе» отмечают, что с точки зрения экологической безопасности носители семейства «Ангара» являются одними из самых эффективных. Они не используют топливо из гептила, поэтому районы, куда падают отработавшие ступени, не подвергаются негативному воздействию. Водородное топливо в свою очередь является одним из самых экологически чистых видов веществ.