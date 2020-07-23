 

В России хотят повысить цены на водку и коньяк

23.07.2020, 12:23, Разное

Соответствующий проект приказа представители ведомства опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В нем идет речь о так называемых минимальных розничных ценах на спиртное – их Минфин устанавливает с 2009 года в целях борьбы с подпольным производством алкоголя.

Согласно документу, с начала 2021 года планируется установить минимальную розничную цену в размере 324 рублей на 0,5 литра спиртного, изготовленного из винного, коньячного, вискового и других дистиллятов. Исключение составляет коньяк: его ведомство предлагает продавать не дешевле 446 рублей за пол-литра продукции.

Наряду с этим цена на водку окажется не ниже 238 вместо прежних 230 рублей, а бренди будет стоить не менее 324 вместо 315 рублей. Также Минфин планирует с 1 января повысить минимальную розничную цену на этиловый спирт, сделанный из пищевого сырья, с 57 до 59 рублей за литр. Стоит отметить, что с начала 2019 года минимальная розничная цена на водку повысилась на 7% – до 230 рублей за 0,5 литра, сообщает “Экспресс газета”.





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