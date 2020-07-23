 

Смартфон среднего уровня Realme V5 будет работать в сетях 5G

23.07.2020, 12:17, Разное

Новый смартфон в среднеценовом сегменте готовит к выходу на рынок компания Realme. V5, которым откроется линейка Realme V, получит возможность работать в мобильных сетях 5G.
Руководитель отдела маркетинга китайской компании Realme обнародовал изображения пионера новой линейки в соцсети Weibo. Также были опубликованы некоторые характеристики следующего флагмана в категории гаджетов среднего уровня. На изображениях, появившихся в открытом доступе, виден прямоугольный модуль фото- и видео-камер. Также изюминкой Realme V5 станет наличие технологий для работы в мобильных сетях пятого поколения.

Основной объектив в аппарате соответствует 48 мегапикселям, а селфи-камера смартфона расположена в вырезе на экране. При этом 6,55-дюймовый дисплей получит высокие показатели частоты обновления изображений. Производительность смартфона обеспечивается процессором Snapdragon 765G с восемью ядрами и графическим ускорителем от Adreno с индексом 620. Дополнять их будут модуль оперативной памяти до 8 гигабайт и модем X52 5G.

Долгую работу устройства обеспечивает пара аккумуляторных батарей мощностью по 2,2 тысячи мАч каждая с поддержкой 65-ваттной зарядки. Презентация Realme V5 намечена на конец июля или начало августа, после чего девайс появится на полках магазинов. О стоимости новинки информации пока нет.





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