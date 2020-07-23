Муцениеце посвятила разрыву с Прилучным новый пост в Instagram

23.07.2020, 12:09, Разное

Агата Муцениеце посвятила разрыву с Павлом Прилучным новый пост в Instagram. Так считают многие подписчики актрисы.

На странице Агаты Муцениеце в Instagram появилась новая чёрно-белая фотография. На ней знаменитость предстала в достаточно откровенном образе. Под снимком артистка оставила отрывок из песни Drummatix «Непокоренный дух». При этом поклонники пришли к выводу, что эти строки были посвящены её разрыву с Павлом Прилучным.

«И я, попав в тиски беды

Не дрогнул и не застонал

И под ударами судьбы

Я ранен был, но не упал», – написала Агата Муцениеце.

Подписчикам понравился образ знаменитости. Более того, они поддержали артистку, заверяя её в том, что всё обязательно наладится, пишет Нью Информ.

«Какая ты прекрасная», «Хорошеешь с каждым днём», «Такая красивая и самодостаточная, что пройдёт время, и вы будете смеяться над тем, что сейчас происходит, и будете очень счастливы с другим мужчиной», «Становишься лучше и лучше. Мы всегда с тобой», «Будь счастлива, наша родная»,«Красотка! Так держать», – комментировали пост интернет-пользователи.