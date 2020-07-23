Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии

23.07.2020, 12:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике началась «политическая пандемия» на фоне кампании по выборам главы государства, однако люди не должны ощущать связанные с ней трудности.

В четверг Лукашенко провел совещание с руководством экономического блока страны. Он, в частности, отметил, что чиновникам нельзя упустить из виду важнейшие вопросы, от которых зависит повседневная жизнь людей, передает агентство БелТА.

«Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания. Она и сейчас никуда не исчезает. Поэтому сегодня я пригласил экономический блок руководства центральных и местных органов власти, чтобы рассмотреть работу отраслей реального сектора и услуг, финансов, социальной сферы, которая должна быть под пристальным нашим контролем. Ни один вопрос, винтик в этой машине не должен допустить сбоя», – сказал он.

Президент Белоруссии добавил, что в начале года в стране была «нефтяная пандемия», потом пришел коронавирус, а теперь «началась политическая пандемия».

При этом, по его словам, вряд ли это стало для кого-то неожиданностью, поскольку на легкие времена белорусы никогда не рассчитывали, «рассчитывать на них нельзя и впредь».

«Однако ключевая задача для всех нас в ином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди. Никакие сложности их касаться не должны, с которыми мы должны разбираться здесь», – сообщил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии наступил «очень опасный момент», и призвал сохранить страну суверенной и независимой.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Белоруссии, где 9 августа состоятся президентские выборы.



