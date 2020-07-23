Родители Жанны Фриске отсудили у Дмитрия Шепелева 7 миллионов рублей

23.07.2020, 11:59, Разное

Родители Жанны Фриске отсудили 7 миллионов рублей у бывшего гражданского мужа певицы и отца ее сына Платона, Дмитрия Шепелева. Пресненский суд обязал телеведущего выплатить им треть от задолженности, которую с них взыскали в пользу благотворительной организации “Русфонд”.

Еще 19 мая 2017 года суд Москвы вынес решение по иску “Русфонда” к родственникам Жанны Фриске – отцу Владимиру Фриске, маме Ольги Копыловой и 4-летнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя, отца Дмитрия Шепелева. Суд постановил удовлетворить требования фонда о возврате основной части выделенных на лечение Жанны денег – 21,633 миллиона рублей, которые собрали неравнодушные поклонники Фриске на ее лечение в 2014 году. В итоге задолженность погасили родители исполнительницы, потребовав, чтобы Шепелев вернул им треть от денег. Шепелев, в свою очередь, предъявил встречный иск в размере 10,1 миллиона рублей — треть от суммы, которую Ольга и Владимир сняли со счета Жанны вместе с процентами. С его точки зрения, эти деньги должны принадлежать Платону. Пресненский суд рассматривал обе претензии в одном процессе и вынес решение в пользу родителей Фриске.

Дмитрий Шепелев и Жанна ФрискеНапомним, Жанна Фриске узнала о страшном диагнозе – раке головного мозга – во время беременности. Певица долго проходила лечение в Китае и реабилитацию в Юрмале. Осенью 2014 года наступило улучшение, Жанна вернулась в Москву, отказалась от инвалидного кресла и начала передвигаться самостоятельно. В феврале 2015-го телеведущий и близкий друг Жанны Андрей Малахов сообщил, что певица уехала лечиться в одну из клиник США. Позднее Жанна продолжила лечение в Москве, однако состояние певицы ухудшалось. Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе. Отпевание певицы состоялось в Богоявленском соборе в Елохове. Похоронена 41-летняя Жанна Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Жанна Фриске, кадр из фотосессии для HELLO!, 2013 годВ 2017 году стало известно о романе экс-супруга Жанны Фриске и Екатерины Тулуповой, а об их скорой свадьбе – в ноябре 2019-го. Тогда же Шепелев опубликовал в Instagram их первое совместное фото и рассказал, как они познакомились, но подтверждать или опровергать новости о помолвке не стал. О новой избраннице телеведущего известно немногое: она в разводе, воспитывает дочь Ладу от предыдущего брака, занимается бизнес-проектами. И, судя по всему, отлично ладит с Платоном – сыном Дмитрия и Жанны Фриске.

Подробнее о возлюбленной телеведущий поведал спустя полтора месяца в эксклюзивном интервью Ксении Собчак в ее авторском YouTube-шоу. В беседе он наконец подтвердил, что состоит в отношениях с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой:

Да, мы пара. Мы вместе уже три года. Познакомили нас дети – наши дети ходили в один детский сад. Это первое наше знакомство. Было и второе – мы совпали в “Тиндере”.

Подробностей того, как он сделал предложение руки и сердца, Дмитрий раскрывать не стал.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова