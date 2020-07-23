Деми Ловато помолвлена с актером Максом Эрихом: фото впечатляющего кольца

23.07.2020, 11:59, Разное

Темная полоса в жизни Деми Ловато, похоже, окончательно позади: несколько часов назад она объявила на своей странице в Instagram радостную новость – певица выходит замуж за своего возлюбленного, 29-летнего актера сериала “Молодые и дерзкие” Макса Эриха. Деми опубликовала серию романтичных снимков, сделанных сразу после предложения Максом руки и сердца. Этот романтичный шаг актер решил совершить на закате на пляже в Малибу, а в доказательство своей большой любви подарил Деми кольцо с таким же большим бриллиантом от звездного ювелира Питера Марко.

Когда я была маленькой девочкой, мой папа всегда называл меня своим “юным партнером” – это может звучать странно, но только не с его ковбойским акцентом. Мне казалось это идеальным определением. И сегодня это слово приобрело еще более идеальный смысл: я официально согласилась стать партнером другого человека,

– подписала фото Деми и опубликовала также слова Макса:

Знаю, я полюбил тебя в тот момент, как встретил.

Меня вряд ли поймут те, кто не переживал нечто подобное, но, к счастью, ты пережила то же самое… Я никогда не чувствовал себя таким бесконечно любимым кем-то другим (родители – это иное). Ты никогда не требуешь от меня стать тем, кем я не являюсь. Ты вдохновляешь меня становиться лучшей версией себя. Для меня честь – взять твою руку и вступить в брак. Я люблю тебя больше, чем могут выразить слова, и я счастлив начать новую жизнь и семью вместе с тобой. Люблю тебя бесконечно, моя малышка. Мой партнер. Начинается наше будущее!!!!

Напомним, новую любовь Деми Ловато встретила спустя 4 месяца после расставания с 25-летним манекенщиком Остином Уилсоном. Избранником 27-летней певицы стал актер Макс Эрих. Поклонники приписали звездам роман после их активности в социальных сетях друг у друга и публикации певицей поста о поиске любви в непростые времена, на которую Макс также отреагировал. После их видели вместе на шопинге, а в конце марта парочка окончательно рассекретила свои отношения.

По данным People, Деми и Макса очень сблизила самоизоляция, которую они провели вместе. Актер сразу решил делать возлюбленной предложение, но ждал, пока будет закончена работа над обручальным кольцом – его он сделал для Деми на заказ.

Последние перед встречей с Максом отношения Деми Ловато, о которых было известно общественности, завершились в декабре прошлого года. Она порвала с 25-летним манекенщиком Остином Уилсоном и заявила, что в новый год вступает в статусе свободной женщины. Судя по всему, новый роман Деми успела закрутить в разгар карантина, ведь еще в начале марта на шоу Эллен Дедженерес она рассказывала, что проводит свои субботние вечера в одиночестве.

Какое-то время я сидела в приложениях для знакомств, но потом поняла, что я тот человек, который способен быть один, сражаться со своей грустью в одиночестве, я не могу позволить кому-то решать мои проблемы за меня.

Проблемы, о которых Деми вела речь, связаны с ее реабилитацией после пережитой драмы несколько лет назад. В ночь на 25 июля 2018 года друзья обнаружили Деми Ловато без сознания – она была госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса с передозировкой. После этого певица несколько месяцев лечилась в реабилитационной клинике.

Ловато не стесняется говорить о том, через что прошла, чтобы помочь всем тем, кто находится в похожей ситуации.

Кроме всех вредных привычек, у меня еще и биполярное расстройство. Но мне не нравится, что люди превращают это в ярлык и вешают его на тебя. Это то, что у меня есть, а не то, кем я являюсь. Я использую свой голос не только для того, чтобы петь. Я использую его, чтобы говорить о психических расстройствах. Весь мир знает, что я ничего не скрываю, – говорит она.