 

Новый смартфон Nokia рассекречен в Сети

23.07.2020, 11:55, Новости дня

В базе данных TENAA появился новый смартфон Nokia под кодовым обозначением TA-1258.

Смартфон обладает увеличенным экраном на 6,99 дюймов при разрешении 720 на 1440 точек. Об автономности свидетельствует встроенный аккумулятор на 3040 мАч. Аппарат обладает мощным восьмиядерным процессором, а также 2 гигабайтами оперативной памяти. Размер постоянной памяти смартфона достигает 32 гигабайт. Новинка получила современную операционную систему  Android 10.

На тыльной стороне установлена основная камера на 8 мегапикселей, а также сканер отпечатков пальцев. Более того, пока эксперты не берутся пока прогнозировать название данного девайса, а потому эти данные будут озвучены несколько позже.





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