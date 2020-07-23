Смартфон Oppo F15 с 4 ГБ ОЗУ подешевел до $228

23.07.2020, 11:55, Новости дня

Китайская компания Орро официально представила новый смартфон Орро F15 еще в январе.

Однако теперь поступил в продажу еще один вариант устройства с более доступным ценником. Изначально аппарат имел 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти с ценником 280 долларов, однако в дальнейшем новинка появится с 4 гигабайтами ОЗУ с ценой 228 долларов. За производительность смартфона отвечает процессор Helio P70.

Смартфон имеет качественный 6,4-дюймовый экран с разрешением 1080 на 2400 пикселей. Новинка получила современную оболочку Android 9 Pie, а также квадрокамеру с главным датчиком 48 мегапикселей. Смартфон получил 4025 мАч, а также улучшенную быструю зарядку на 20 Вт.