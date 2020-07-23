Эксперт Руслан Манкулиев рассказал о полезности режима полета в смартфоне

23.07.2020, 11:53, Разное

Современный телефон перегружен разными функционалами, поэтому специалисты рекомендуют на ночь включать режим полета. Это не только сделает перезагрузку сети, но и сэкономит заряд, а также обеспечит тихий отдых.

Беспроводные сети, постоянные активные звонки становятся главной причиной быстрого истощения батареи. Они стабильно тратят более 10% энергии. К тому же, если уровень сигнала колеблется, то телефон включает беспроводной модуль на всю силу.

Также авиарежим поможет хорошо отдохнуть как днем, так и ночью. Назойливые звонки и сообщения не будут беспокоить сон. Помимо этого, его полезно использовать во время лекций и совещаний.

Эксперт Руслан Манкулиев рассказал, что режим полета еще позволяет быстрее зарядить аккумулятор и улучшает производительность телефона.