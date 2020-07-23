 

Дженнифер Лопес оказалась в неприятной ситуации из-за эвакуированного «багги»

23.07.2020, 11:53, Разное

Летний отдых певицы Дженнифер Лопес омрачила ситуация с эвакуированным «багги», на котором она рассчитывала поездить по пляжу. Полицейские, патрулировавшие Хэмптонс, заметили, что ее авто и машины друзей были припаркованы в неположенном месте, поэтому их увезли на штрафную стоянку.
Одним из мест отдыха певицы Дженнифер Лопес является пляж в Бриджхэмптоне, куда она ездит вместе с друзьями на «багги», поскольку именно они удобны для передвижения по бездорожью. Однако в этот раз свободных парковочных мест не оказалось, а у исполнительницы и ее друзей не было парковочных разрешений. В связи с этим полицейские приняли решение отогнать авто исполнительницы.

Оказавшись без транспортных средств, певица была вынуждена позвонить другу своего бойфренда Алекса Родригеса. Тот сразу же приехал на автомобиле, после чего они вместе отправились на штрафную стоянку.





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