Предполагаемый убийца выходца из Чечни в Австрии сидит в тюрьме за другое преступление

23.07.2020, 11:53, Новости дня

Предполагаемый убийца чеченского блогера в Австрии до 2021 года будет сидеть в тюрьме за другое преступление, сообщил представитель прокуратуры Корнойбурга.

«Предполагаемому стрелку необходимости продлевать пребывание в СИЗО нет, поскольку он и так сидит в тюрьме, отбывая наказание за другие преступления, не связанные с убийством в Герасдорфе», – сообщил источник РИА «Новости».

«Он будет отбывать наказание до января 2021 года. Если к этому моменту уголовное производство по делу об убийстве в Герасдорфе не будет завершено, суд будет решать, оставлять ли его в СИЗО», – добавил он.

Напомним, 43-летний житель России был найден мертвым с огнестрельным ранением в австрийском городе Герасдорф.

Представитель прокуратуры города Корнойбург сообщал, что «убитый – лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения», «то же самое касается обоих задержанных». Он «был участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что за убийством стоят спецслужбы, которые действуют против России. В Кремле сочли нелогичной «связь» убийства чеченца в Австрии с Кадыровым.