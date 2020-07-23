Настя Каменских продемонстрировала свои сверхспособности в компании молодых людей из TikTok

23.07.2020, 11:53, Разное

Настя Каменских отдыхала с компанией молодых людей. Артистка поделилась с фанатами своими магическими способностями.

На своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала короткий ролик, где демонстрирует поклонникам свои таланты в магии. Вокалистка, показав свои актерские возможности, вообразила, что управляет четырьмя стихиями: огнем, водой, воздухом и землей. В компании с певицей были молодые люди, добившееся признания в TikTok. Для начала знаменитость с помощью движений рук «заставляет» парня тонуть в бассейне, далее все падают на землю после призыва высшей силы. После этого, обмахивая певицу, все создают ветер и факел.

Настя Каменских в подписи под публикацией признается, что симпатизирует энергичным, креативным людям, которые обожают шутки и жизнь проживают с улыбкой. Артистка получила удовольствие, пробыв целый день в их компании.